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У Дніпрі внаслідок пожежі загинуло двоє чоловіків

Причина пожежі встановлюється.

У Дніпрі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

“11-го квітня о 02:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Лізи Чайкіної Соборного району міста Дніпро”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на двох власників.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла двох осіб. Двоє загиблих – чоловічої статі, інші дані встановлюються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, дерев’яні перекриття та дах будинку на загальній площі 50 м. кв.

Пожежу локалізовано о 02:47 та ліквідовано о 04:18.

Фото: ДСНС

“Всього для ліквідації пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління”, – повідомили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 квітня у Житомирі на пожежі загинув 46-річний чоловік, його батька врятували.

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