У Дніпрі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, загинуло двоє чоловіків.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
“11-го квітня о 02:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вулиці Лізи Чайкіної Соборного району міста Дніпро”, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового житлового будинку на двох власників.
Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили тіла двох осіб. Двоє загиблих – чоловічої статі, інші дані встановлюються.
Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, дерев’яні перекриття та дах будинку на загальній площі 50 м. кв.
Пожежу локалізовано о 02:47 та ліквідовано о 04:18.
“Всього для ліквідації пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління”, – повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, 3 квітня у Житомирі на пожежі загинув 46-річний чоловік, його батька врятували.