У Житомирі у пожежі в багатоповерхівці загинув чоловік

У Житомирі у пожежі загинув 46-річний чоловік, його батька врятували.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“03 квітня о 22:03 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в трьохкімнатній квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку по вул. Леха Качинського у м. Житомир. Про це рятувальників сповістили сусіди, які відчули запах диму”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

На місці події стало відомо, що квартира знаходиться на першому поверсі. Вогнеборців попередили, що у помешканні можуть бути люди.

Провівши розвідку всередині оселі, в одній із кімнат вони виявили чоловіка, який ледь подавав ознаки життя. Бійці ДСНС винесли 79-річного постраждалого на сходову клітину і надали першу до медичну допомогу. В подальшому чоловік з отруєнням чадним газом був госпіталізований до лікарні.

Фото: ДСНС

Також сусіди повідомили, що всередині може бути і син власника. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у третій кімнаті обгоріле тіло 46-річного загиблого чоловіка, який лежав на тліючих речах.

“Силами бійців ДСНС о 22:40 пожежу ліквідовано. Вогнем знищено домашні речі на площі 5 кв. м”, – йдеться у повідомленні.

Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем під час паління.

Нагадаємо, в Івано-Франківську сталася пожежа у житловому будинку, загинув чоловік.