На Львівщині чоловік підірвався, розбираючи боєприпас часів Другої світової війни

На місці події вилучили гільзи та предмети, сході на боєприпаси.

У Львівській області 33-річний чоловік підірвався, розбираючи боєприпас часів Другої світової війни.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

“3 квітня, близько 13:00 год., у с. Конотопи Червоноградського району, у дворі приватного будинку місцевого мешканця 1988 року народження, під час розбирання вибухонебезпечного предмету часів II Світової війни, відбувся його вибух”, – йдеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували у Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова з діагнозом “неповна ампутація лівої кисті руки, поранення нижньої щелепи зліва, множинні осколкові поранення грудної клітки, живота та бедра”.

Також з місця події вилучено 92 пусті гільзи, 42 предмети схожі на боєприпаси, 21 предмет схожий на снаряд до боєприпасу II Світової війни, 4 повних магазина з боєприпасами та 6 пустих магазинів, вкритих іржею та землею.

Поліція розслідує подію.

Нагадаємо, впродовж минулого року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили понад 70 тис. вибухонебезпечних предметів, у тому числі, більше 2 100 авіаційних бомб.