У м. Конотоп Сумської області рятувальники приборкали масштабну пожежу закинутої будівлі.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“03 квітня о 05:00 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу неексплуатуємої цегляної будівлі по вул. Амосова, м. Конотоп”, – йдеться у повідомленні.

На місце були направлені: черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини, добровільні пожежні команди заводів “Мотордеталь”, “Авіаком”, а також ТОВ «Вітчизна».

Полум’я встигло охопити покрівлю на площі до 100 м. кв, перекриття на площі до 100 кв. м, а також горіли стіни площею в 100 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на всю будівлю.

“О 05:38 пожежу локалізували, а о 06:41 – ліквідували”, – додали у ДСНС.

Остаточна причина пожежі на цей момент встановлюється.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області рятувальники ліквідували пожежу залишків нафтопродуктів та чагарників на відкритій території.

У березні у Закарпатській області рятувальниик гасили пожежу у Долині нарцисів, також горіли 1,5 га сухої рослинності на землях загального користування.