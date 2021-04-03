У районі військових дій на Донеччині виявили схрон бойовиків

В районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області виявили схрон бойовиків.
Про це повідомила пресслужба ООС.
“Силовики Нацгвардії України, працівники Служби безпеки, Державної фіскальної служби, Нацполіції та військовослужбовці Держприкордонслужби у тісній взаємодії провели оперативно-профілактичне відпрацювання небезпечних ділянок Донеччини на лінії розмежування”, – йдеться у повідомленні.
Після отримання бойового наказу військовослужбовці мали за мету здійснити обхід особливо небезпечних ділянок, поспілкуватися з місцевим населенням та оглянути місця можливих схронів бойовиків.
Під час обшуку однієї із закинутих будівель пошукова група спецпризначенців виявила небезпечний схрон.
Там були гранати (ф1, ргд5, ргн) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9кг), гранатомет та протитанкові міни.
Виявлені боєприпаси передано вибухотехнікам для їх подальшої утилізації.