В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)
Байден і Зеленський провели телефонну розмову (оновлено)
РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди
РНБО заблокувала активи "топ-десятки" української контрабанди
"Трубу Медведчука" демонтували по частинах
"Трубу Медведчука" демонтували по частинах
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
Из Киева в провинцию – какие ведомства собрались переводить в регионы
​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції
​ЗМІ назвали імена ТОП-контрабандистів, щодо яких РНБО запровадила санкції
Якщо завтра – війна?
Якщо завтра – війна?
Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
Кремль відреагував на обіцянку США підтримати Україну в разі ескалації агресії РФ
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі
ГоловнаСуспільствоВійна

У районі військових дій на Донеччині виявили схрон бойовиків

У схові були гранати та запали до них, тротилові шашки, гранатомет та протитанкові міни. 

В районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області виявили схрон бойовиків.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Силовики Нацгвардії України, працівники Служби безпеки, Державної фіскальної служби, Нацполіції та військовослужбовці Держприкордонслужби у тісній взаємодії провели оперативно-профілактичне відпрацювання небезпечних ділянок Донеччини на лінії розмежування”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба ООС

Після отримання бойового наказу військовослужбовці мали за мету здійснити обхід особливо небезпечних ділянок, поспілкуватися з місцевим населенням та оглянути місця можливих схронів бойовиків.

Під час обшуку однієї із закинутих будівель пошукова група спецпризначенців виявила небезпечний схрон. 

Фото: пресслужба ООС
Фото: пресслужба ООС

Там були гранати (ф1, ргд5, ргн) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9кг), гранатомет та протитанкові міни. 

Виявлені боєприпаси передано вибухотехнікам для їх подальшої утилізації.

Фото: пресслужба ООС
Фото: пресслужба ООС

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також