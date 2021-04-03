У районі військових дій на Донеччині виявили схрон бойовиків

У схові були гранати та запали до них, тротилові шашки, гранатомет та протитанкові міни.

В районі проведення операції Об’єднаних сил у Донецькій області виявили схрон бойовиків.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Силовики Нацгвардії України, працівники Служби безпеки, Державної фіскальної служби, Нацполіції та військовослужбовці Держприкордонслужби у тісній взаємодії провели оперативно-профілактичне відпрацювання небезпечних ділянок Донеччини на лінії розмежування”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба ООС

Після отримання бойового наказу військовослужбовці мали за мету здійснити обхід особливо небезпечних ділянок, поспілкуватися з місцевим населенням та оглянути місця можливих схронів бойовиків.

Під час обшуку однієї із закинутих будівель пошукова група спецпризначенців виявила небезпечний схрон.

Фото: пресслужба ООС

Фото: пресслужба ООС

Там були гранати (ф1, ргд5, ргн) та запали до них, тротилові шашки (сукупною вагою – майже 9кг), гранатомет та протитанкові міни.

Виявлені боєприпаси передано вибухотехнікам для їх подальшої утилізації.

Фото: пресслужба ООС