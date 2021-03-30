Нардеп з паспортом РФ: кого обрали в парламент на Донеччині

Новоспеченому нардепу закидають проведення сепаратиського “референдуму” у 2014 році, наявність російського паспорта та “лікування” на території окупованого Криму, образу проукраїнських активістів та неповагу до загиблих воїнів АТО. Також проти нього відкрита кримінальна справа.

Друге місце з результатом 13% посів адвокат Анатолія Шарія Валентин Рибін. Якого підтримав на виборах один з лідерів “ОПЗЖ” Юрій Бойко .

Мешканці Покровська та Добропілля (округ № 50) з результатом понад 65% обрали до Верховної Ради Андрія Аксьонова від партії “Порядок”. Його могли обрати, ще у 2019 році, він тоді програв 1,5% нинішньому меру Покровська Руслану Требушкіну. Який підтримав Аксьонова на цих довиборах.

Фото: freeradio.com.ua

“Референдум”

Андрія Аксьонова звинувачують у проведенні “референдуму” у селищі Новодонецьке, яке він очолював у 2014 році. Йому закидають, що він не закрив палатку, на якій висів прапор так званої “ДНР” до якої підходили “голосувати”. Навіть приїздили жителі інших населених пунктів. На відео, яке має назву “Референдум в п.Новодонецкое” люди кажуть, що приїхали з Олександрівського району “голосувати” та жалілись, що не могли голосувати у себе біля дому. Та говорили, що “Аксьонов молодець”.

Згодом на відео, яке розмістив на своєму YouTube каналі журналіст Денис Казанський видно, що людина схожа на Аксьонова сказав журналістам такі слова про “референдум”: “Как мэр на украинском языке это называется “голова”... я обязан выражать чаяния граждан, которые здесь живут. Вот они захотят в России остаться, и я обязан им сказать: да, надо остаться в России”.

Також, коли біля 400 проукраїнських активістів збирались провести автопробіг вулицями Новодонецька Аксьонов назвав їх “обыкновенные говномуты”.

Неповага до вояків АТО

Добропілля (населення 60 тисяч осіб, – LB.ua) ніколи не було під російською окупацією. У 2014 році місцеві жителі самі не пустили проросійські сили до міста. Хоча сутички і були, проросійські сили не захопили адміністративні будівлі.

Фото: dobronews.city

У 2017 році Андрій Аксьонов під час сесії міської ради відмовився вшанувати хвилиною мовчання бійців АТО (загинули шість жителів Добропілля - ред.). На таку пропозицію одного з депутатів він відповів так: “Я вообще не понимаю, почему мы начинаем именно воинов АТО минутой молчания поминать. Война идет уже три года. В В Одессе тоже вот люди погибли, женщины, дети”. (Під час подій другого травня 2014 року в Одесі у будинку профспілок загинули 48 осіб, серед них Вадим Папура, який не дожив 2 місяці до 18-річчя - LB.ua).

Кримські “канікули”

У 2017 році нардеп Андрій Лубінець, заявив, що у Андрія Аксьонова є російський паспорт. Згодом це перевірив Денис Казанський. Він ввів дані тодішнього мера Добропілля на сайті федеральної податкової служби Росії та знайшов його ІНН(ідентифікаційний код-ред.). Сам Аксьонов цю інформацію заперечив.

Фото: Денис Казанський/faceboook

Лубінець стверджував, що російській паспорт Аксьонов отримав у Криму. У 2018 році за фактом відвідин окупованого Криму без поважної причини та за підробку документів, проти лідера голосування на окрузі №50 прокуратура відкрила кримінальну справу. Судовий процес досі триває.

Після цього Аксьонов покинув Україну. У червні 2018 року заступник мера Євген Бражников заявив, що Аксьонов перебував у клініці в Німеччині, де нібито лікувався від онкозахворювання.

Після повернення до України у січні 2019 року Краматорський суд обрав Аксьонову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А вже навесні змінив на особисті зобов'язання. У період з 31 січня до 28 квітня 2019 був відсторонений від посади міського голови Добропілля.

Під час виборів цього року Рух “Чесно” зафіксував приховану агітацію Аксьонова в день тиші та агітацію російською мовою.

Фото: suspilne.media

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Разом з дружиною має будинок у Новодонецькому на 80 квадратів та шість соток землі. Ще п'ять соток землі та дві квартири площею 50 та 60 квадратних метрів має особисто Аксьонов.

За 2020 рік на посаді мера Добропілля заробив 903 тисячі гривень.

У Добропіллі його люблять

У Великому Добропіллі (до Добропільської ОТГ входить шість населених пунктів, – LB.ua) Аксьонова справді люблять. За його каденцію відремонтували дев’ять шкіл та 12 дитячих садочків. У кожній з шести громад побудували новенькі спортивні комплекси. У всіх спортивних секціях діти займаються безкоштовно. Йому також дякують за будівництво ЦНАПів та комунальний транспорт, який ходить по хвилинах.