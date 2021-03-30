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ОБСЄ надала статус учасників переговорів запрошеним з ОРДЛО російським громадянам, - Гармаш

На думку представника окремих районів Донецької області в ТКГ від України, ОБСЄ порушила мінські угоди.

ОБСЄ надала статус учасників переговорів запрошеним з ОРДЛО російським громадянам, - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Модератор політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від ОБСЄ порушив тристоронній формат переговорів, надавши статус учасників запрошеним для переговорів у ТКГ представникам з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України Сергій Гармаш.

"Важливий момент: і у двосторонніх консультаціях з модератором, і в неофіційній нараді представників делегацій брали участь так звані представники ОРДЛО з російськими паспортами. Тобто ОБСЄ самовільно, всупереч Мінським угодам, порушила тристоронній формат переговорів, надавши статус делегацій/сторін переговорів запрошеним (до речі, досі незрозуміло, ким) з ОРДЛО російським громадянам", - написав Гармаш у фейсбуці за підсумками переговорів політичної підгрупи в ТКГ у вівторок, 30 березня.

За його словами, сьогоднішнє засідання робочої групи з політичних питань ТКГ було "унікальним".

"Перші п'ять годин переговори йшли у вигляді двосторонніх консультацій модератора від ОБСЄ з представниками сторін у двосторонньому форматі. Потім, приблизно пів години, була "неофіційна інформаційна зустріч" офіційних представників делегацій. І тільки останні пів години - проходило офіційне засідання робгрупи", - написав Гармаш.

"Переговорний процес не зірваний. Хоча на сьогодні я вже маю чітку впевненість, що всі зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, а на створення умов, коли в нас здали б нерви й ми перші вийшли б з переговорів. Ніколи ми не дамо можливості Росії звинуватити нас у зриві процесу, до якого прив'язані санкції проти РФ", - додав він.

Раніше Гармаш повідомляв, що робота політичної підгрупи ТКГ заблокована через "експертку" з ОРДО.

На думку представника окремих районів Донецької області в ТКГ від України, ОБСЄ неспроможна бути модератором переговорів у "Мінську".

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