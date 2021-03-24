Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
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Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"

Видання стверджує, що має в розпорядженні документи Франції, Німеччини та України, а також російські поправки до них. 

Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Фото: з Telegram канала Алексея Гончаренка

Російське видання "Коммерсант" оприлюднило закриту частину перемовин буцімто на рівні радників лідерів "нормандського формату", висвітливши документи щодо так званих кластерів на базі Мінського протоколу. Видання опублікувало письмові пропозиції, які нібито надійшли від Франції, Німеччини та окремо України. Пропозиції ж Росії, яка є четвертою учасницею переговорів, наведені у вигляді "поправок" до так званого франко-німецького проєкту.

Наразі достовірність документів достеменно невідома. Як стало відомо LB.ua, робоча мова листування під час перемовин у "нормандському форматі" - англійська. "Коммерсант" же надає тексти у російському переказі, не верифіковані учасниками переговорного процесу.  

Російське видання стверджує, що українські і російські пропозиції містять багато протилежних точок зору. Втім жодних доказів існування цих документів у такому вигляді, як вони наведені в тексті, ЗМІ не презентує: вони посилаються на анонімні джерела і не наводять фото чи скани документів.

Нагадаємо, 16 березня заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який нині виступає радником Путіна у "нормандських перемовинах", в інтерв’ю російському агентству "Інтерфакс" наполягав на письмовому затвердженні домовленостей і розбіжностей в форматі "четвірки". А також на тому, щоб робити зустрічі публічними та оприлюднювати їхні підсумки. Україна, Франція та Німеччина виступають проти такого підходу.

Кілька днів тому ЗМІ оприлюднили лист Єрмака до Козака, в якому українська сторона наголошувала, що за жодних умов не може погодитись на пропозиції, висловлені заступником глави адміністрації президента Росії Дмитром Козаком після останньої відеоконференції радників лідерів країн "нормандської четвірки".

У листі Єрмак повідомив, що українська сторона уважно ознайомилася з листом Козака від 19 березня і здивована "своєрідною інтерпретацією підсумків останньої відеоконференції політичних радників лідерів країн "нормандського формату". Зокрема, Козак запропонував закріпити, що українська сторона не представила на зустрічі, що відбулася, обіцяні пропозиції до франко-німецькому проєкту "Ключових кластерів по реалізації мінських угоді", внесеного на розгляд 8 лютого 2021 року.

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