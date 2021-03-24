"Делегація з Китаю", яка відвідала окупований Крим, складалася з підприємців з оптових ринків Москви - ЗМІ

"Делегація" китайських підприємців, яка відвідала окупований Крим в березні, складалася з підприємців, які продають товари на оптово-роздрібних ринках Москви.

Про це повідомляє “Медуза”.

11 березня в окупаційному "міністерстві курортів і туризму Криму" повідомили, що півострів відвідала "делегація з Китаю", до складу якої увійшли заступник керівника "Асоціації російсько-китайської дружби" Чень Шаньвень, гендиректор Пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "Хао Лан" Чень Юн. Метою візиту було "«обговорення партнерства в сфері торгівлі і туризму".

За інформацією “Медузи”, і Чень Шаньвень, і інший член делегації Чень Юн - співвласники (по 33%) фірми “Хао Лан”, зареєстрованої в місті Жуйань східній провінції Чжецзян. У реєстрі компанія зазначена як підприємство малого бізнесу, яке займається виробництвом шкіряних, хутряних і пір'яних виробів і продажем взуття.

“Асоціація російсько-китайської дружби”, заступником керівника якої названий Чень Шаньвень, зустрічається тільки в новинах про візит делегації Китаю до Криму. Ймовірно, насправді мається на увазі «Асоціація сприяння мирному возз'єднанню Китаю в Росії» - це організація, яка займається в тому числі патріотичної роботою серед китайської громади в Росії, а також підтримує зв'язки між китайською бізнес-діаспорою та посольством КНР. Чень Шаньвень на сайті асоціації вказано одним з представників спільноти вихідців з провінції Чжецзян. В асоціації не відповіли на питання “Медузи”, чи уповноважений був Чень Шаньвень представляти її під час поїздки до Криму.

Немає в китайському реєстрі юридичних осіб і “Пекінської експортно-імпортної торгової компанії”, яку, відповідно до прес-релізу мінтуризму Криму, представляв у цій делегації Чжао Кай.

Як розповів “Медузі” представник московської китайської діаспори, насправді всі троє учасників “делегації” до Криму вже багато років живуть в Москві і тут же займаються бізнесом.

“За фото- і відеорепортажі про візит китайської делегації до Криму представники китайської бізнес-діаспори Москви опізнали своїх знайомих. Чень Шаньвень, Чень Юн і Чжао Кай, за твердженням джерел “Медузи”, тісно пов'язані один з одним, вони продають товари легкої промисловості на оптово-роздрібних ринках «Москва» і «Садовод»”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські інвестори "Мотор Січі" готують нові позови проти України.