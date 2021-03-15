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​МЗС Китаю закликало Україну не політизувати співпрацю "деяких китайських компаній" із Кримом

"Ми сподіваємося, що відповідні сторони зможуть у належний спосіб вирішити проблему за допомогою діалогу і консультацій".

​МЗС Китаю закликало Україну не політизувати співпрацю "деяких китайських компаній" із Кримом
Фото: EPA/UPG

У підконтрольному Росії Міністерстві курортів і туризму окупованого Криму заявили про візит на півострів представників з Китаю для "оцінки туристичного потенціалу" півострова.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Російська сторона зазначила, що до складу делегації увійшли заступник керівника Асоціації російсько-китайської дружби Чень Шаньвень, генеральний директор пекінської експортно-імпортної торгової компанії "Кай Шен" Чжао Кай і голова ради директорів ВАТ "ХаоЛан" Чень Юн.

Міністерство закордонних справ Китаю після цього звернулося до України і закликало "не політизувати співпрацю деяких китайських компаній із Кримом". Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву МЗС Китаю.

"Позиція Китаю з питання Криму послідовна. Ми сподіваємося, що відповідні сторони зможуть у належний спосіб вирішити проблему за допомогою діалогу і консультацій. Деякі китайські компанії, виходячи з історично сформованих зв'язків і практичних потреб, здійснюють обміни і співпрацю з Кримом на ринкових принципах. Таку комерційну діяльність не можна політизувати", - наголосив речник МЗС Чжао Лицзянь на пресконференції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські інвестори "Мотор Січі" готують нові позови проти України.

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