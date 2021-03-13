Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Судді Конституційного Суду набрали в помічники дружин і родичів колег, – розслідування "Схем"
Судді Конституційного Суду набрали в помічники дружин і родичів колег, – розслідування "Схем"
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
США розраховують на розслідування в Україні діяльності Коломойського, - Волкер
США розраховують на розслідування в Україні діяльності Коломойського, - Волкер
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
ГоловнаПраво

Про націоналізацію не йдеться: Данілов пояснив свої слова про повернення “Мотор Січ” державі

"Йшлося про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом буде повернуто у власність українського народу законним способом".

Про націоналізацію не йдеться: Данілов пояснив свої слова про повернення “Мотор Січ” державі
Фото: facebook.com/rnbou

На засіданні РНБО у четвер, 11 березня, йшлося не про націоналізацію запорізького підприємства "Мотор-Січ", а про його повернення у власність українського народу відповідно до чинного законодавства.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив в програмі "Свобода слова" на телеканалі "Україна", передає “Інтерфакс-Україна”.

"Слово "націоналізація" не було ніяким чином використано ні на засіданні РНБО, ні в рішеннях, яке приймалося РНБО, ні на брифінгу, на якому я виступав. Ми сьогодні знаходимося в інформаційній війні з Російською Федерацією, яка має безпосереднє відношення спільно з Китаєм до спроб захоплення підприємства "Мотор Січ", тому ми маємо сьогодні таку негативну інформацію щодо націоналізації. Йшлося про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом буде повернуто у власність українського народу законним способом відповідно до чинного законодавства", - заявив Данилов.

За словами Данилова, "Україна не може дозволити собі, перебуваючи в стані війни, віддати в чужі руки підприємство, від якого залежить українська обороноздатність".

Нагадаємо,11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор-Січ" у державну власність. Інвестори підприємства при цьому отримають компенсації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також