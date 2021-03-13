Про націоналізацію не йдеться: Данілов пояснив свої слова про повернення “Мотор Січ” державі

"Йшлося про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом буде повернуто у власність українського народу законним способом".

На засіданні РНБО у четвер, 11 березня, йшлося не про націоналізацію запорізького підприємства "Мотор-Січ", а про його повернення у власність українського народу відповідно до чинного законодавства.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив в програмі "Свобода слова" на телеканалі "Україна", передає “Інтерфакс-Україна”.

"Слово "націоналізація" не було ніяким чином використано ні на засіданні РНБО, ні в рішеннях, яке приймалося РНБО, ні на брифінгу, на якому я виступав. Ми сьогодні знаходимося в інформаційній війні з Російською Федерацією, яка має безпосереднє відношення спільно з Китаєм до спроб захоплення підприємства "Мотор Січ", тому ми маємо сьогодні таку негативну інформацію щодо націоналізації. Йшлося про те, що підприємство "Мотор Січ" найближчим часом буде повернуто у власність українського народу законним способом відповідно до чинного законодавства", - заявив Данилов.

За словами Данилова, "Україна не може дозволити собі, перебуваючи в стані війни, віддати в чужі руки підприємство, від якого залежить українська обороноздатність".

Нагадаємо,11 березня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про повернення ПАТ "Мотор-Січ" у державну власність. Інвестори підприємства при цьому отримають компенсації.