Судді Конституційного Суду взяли на роботу як помічників дружин і родичів своїх колег – чинних і колишніх суддів КС. Вони були прийняті поза конкурсом і за поданням самих суддів, йдеться в розслідуванні "Схем".

Суддя Олександр Литвинов у грудні 2018 року взяв на посаду помічниці Юлію Касмініну – доньку чинного судді Конституційного Суду Олександра Касмініна. Торік їй нарахували 400 000 гривень зарплати, тобто приблизно по 33 000 гривень щомісяця.

За 2019 і 2020 рік Касмініна отримала дві подяки і грамоти від голови Конституційного Суду. Литвинов відмовився коментувати, за яким принципом Касмініна була взята на роботу. Батько дівчини в коментарі журналістам пояснив, що вона стала помічницею "відповідно до закону про Конституційний Суд".

Згідно із цим законом, кожен суддя повинен мати двох наукових консультантів і помічника, яких призначає секретаріат за поданням судді. На посаду наукового консультанта може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, а також стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше три роки і вільно володіє державною мовою. Вимоги до помічників у законі не прописані.

Сам Касмінін теж має помічницю, наближену до КС. Це Ольга Шаптала - невістка колишньої голови Конституційного Суду Наталії Шаптали.

Суддя Віктор Кривенко взяв помічницею Тамару Федоренко - дружину екссудді КС Михайла Гультая. За минулий рік вона отримала 450 000 грн зарплати, має грамоту від голови КСУ.

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук у коментарі заявив, що вважає такі призначення непотизмом, прийманням на роботу родичів чи знайомих незалежно від професійних здібностей.

"Це непотизм. З точки зору загального сприйняття правосуддя – це ж не приватна юридична фірма, яку побудував собі Тупицький. КСУ – це серйозна державна установа", – зазначив він.

Нагадаємо, що з грудня Конституційний Суд фактично не має голови, адже президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького на тлі фігурування голови КС у розслідуванні. Сам Тупицький відсторонення не визнає і продовжує скликати спеціальні засідання суду. Втім на робоче місце він потрапити не може – працівники держохорони не допускають його.