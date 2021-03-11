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Відсторонений Тупицький знову скликав спеціальне засідання Конституційного Суду

Воно призначене на 17 березня і стосується розслідування справ Майдану. 

Відсторонений Тупицький знову скликав спеціальне засідання Конституційного Суду
Фото: Макс Требухов

Відсторонений указом президента Олександр Тупицький виніс розпорядження про скликання спеціального засідання Конституційного Суду.

Засідання призначено на 14:30 17 березня, йдеться в повідомленні пресслужби КСУ. На ньому мають розглянути звернення слідчого-заступника голови Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами 2013-2014 рр. ДБР А. Яблонського.

Фото: Конституційний Суд

Олександр Тупицький відсторонений від посади голови КСУ з грудня минулого року. Президент видав відповідний указ терміном на два місяці через підозру у вчиненні Тупицьким кримінального злочину – суддівського шахрайства. У КС заявили, що Зеленський вийшов за межі повноважень та оскаржували його указ. 

3 лютого Верховний Суд відмовив Тупицькому у відкритті провадження, мотивуючи тим, що його не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. 

26 лютого Зеленський ще на місяць продовжив відсторонення голови Конституційного Суду. Після цього Тупицький знову подав клопотання щодо оскарження указу про відсторонення. 

Уже після відсторонення Тупицький скликав спеціальне засідання КС, але представник президента у Суді Федір Веніславський заявив, що він не мав таких повноважень. 

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