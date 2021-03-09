Антикорсуд ушосте дозволив примусовий привід голови ОАСК Вовка

Суддю знову не знайшли ні вдома, ні на роботі.

ВАКС ушосте дозволив примусовий привід голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка на засідання для обрання йому запобіжного заходу.

Сьогодні детективи НАБУ знову не знайшли Вовка за адресою реєстрації та роботи, тож суддя ухвалив повторне рішення про привід, повідомили у Telegram Центру протидії корупції.

Наступне засідання призначене на 11 годину 15 березня.

Інформацію про примусовий привід у ВАКС підтвердили також агентству "Інтерфакс-Україна".

Антикорсуд уже 5 разів давав розпорядження привести Вовка на засідання, але знайти його за зареєстрованими адресами неможливо.

Директор НАБУ Артем Ситник пояснював, що бюро має обмежені процесуальні повноваження щодо судей. Відсторонити Вовка від суддівства могла б Вища рада правосуддя.

Сам Вовк називав рішення про його примусовий привід незаконним.

Нагадаємо, що 17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.