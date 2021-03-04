Штраф Зеленському за каву у Хмельницькому: КСУ перейшов до закритої частини справи

У суді зазначають, що у законодавстві України немає норм, які б деталізували імунітет глави держави.

У справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 105 Конституції України в аспекті можливості притягнення президента України до адміністративної відповідальності Конституційний суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

“З метою повноти розгляду справи направлено звернення до державних органів та наукових установ для з’ясування позицій з питань, порушених у конституційному поданні. Суд завершив розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення”, – йдеться в повідомленні.

КСУ зазначив, що потреба в офіційному тлумаченні зазначеного положення Основного закону виникла у зв’язку з тим, що в Конституції імунітет глави української держави визначено без конкретних параметрів, а саме не конкретизовано, у чому саме полягає недоторканість президента України.

“Водночас у законодавстві України немає норм, які б деталізували імунітет глави держави та уточнювали підстави і процесуальний порядок притягнення президента України до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень. Крім того, у конституційному поданні Верховний суд зазначає, що національні суди не завжди однаково підходять до вирішення питань про можливість притягнення президента України до адміністративної відповідальності”, – йдеться в повідомленні КСУ.

Нагадаємо, 3 червня президент Володимир Зеленський під час поїздки до Хмельницького зайшов разом зі своєю делегацією в одне з місцевих кафе. Присутній разом із ним головний санітарний лікар Віктор Ляшко пізніше стверджував, що вони прийшли з перевіркою напередодні пом'якшення карантинного режиму.

Зеленському в кафе налили кави, тобто він порушив правила карантину.

Разом із Зеленським за столиком знаходилися як мінімум ще п'ять осіб, зокрема перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Пізніше президент повідомив, що за відвідування кафе у Хмельницькому його оштрафували.

Втім Хмельницький міськрайонний суд не оштрафував Зеленського через наявність у нього недоторканності.

Суддя Андрій Мілінкевич вирішив звернутися до Верховного Суду з проханням розтлумачити, чи можна штрафувати президента за адміністративне правопорушення. Зі свого боку Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції України.