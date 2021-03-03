Зеленський ветував зміни до закону "Про запобігання корупції" щодо захисту викривачів

Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів.

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів», який було ухвалено 4 лютого 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

“Документом запроваджується функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів як бази даних, до якої вноситиметься повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інформація про осіб, які мають статус викривачів, серед іншого їхні персональні дані та інформація про стан і результати розгляду повідомлених ними можливих фактів корупційних діянь”, - сказано у повідомленні.

На думку голови держави, законом не визначаються мета та цілі обробки даних про викривачів, не врегульовуються також питання обсягу даних, які вноситимуться до Єдиного порталу.

“Не визначено порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них. Законом лише визначається, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що “такий підхід не відповідає Конституції України, за якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (частина друга статті 32 Конституції України), а також Закону України «Про захист персональних даних»”.

“Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння”, – наводить пресслужба слова Зеленського.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №1010 про грошову винагороду викривачам корупції.

4 лютого 2021 року Верховна рада схвалила у другому читанні законопроєкт №3450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів", який передбачає створення Єдиного порталу повідомлень про корупцію.