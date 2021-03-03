Прокуратура Києва попередила про розсилання від її імені заражених вірусом листів

У відомстві просять не відкривати листи і негайно їх видаляти.

Київська міська прокуратура попередила про розсилання від її імені заражених шкідливим програмним забезпеченням листів.

Як повідомляє пресслужба відомства, сьогодні, з 9:00, під виглядом запиту від імені заступника керівника Київської міської прокуратури Вдовиченко М.С. та начебто надісланим із електронної пошти Київської міської прокуратури - zapros@kyiv.gp.gov.ua, невідомими особами здійснюється розсилка двох архівних файлів, заражених вірусом.

"Прохання ні в якому разі не відкривати подібні листи - вони містять шкідливі прикріплені файли. А в разі отримання відправлення, негайно їх видаляти", - сказано в повідомленні.

Київською міською прокуратурою вживаються заходи для усунення проблеми.

Станом на 10:30 спам-розсилка продовжує надходити вже від імені інших керівників Київської міської прокуратури.

Раніше в РНБО повідомляли, що російські хакери атакували систему документообігу державних органів.