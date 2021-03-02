Шарій з'явився у базі розшуку МВС України

У базі Міністерства внутрішніх справ осіб, які переховуються від слідства, з'явився файл підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія.

Шарій Анатолій Анатолійович з датою народження 20 серпня 1978 року розшукується Управлінням СБУ у місті Києві.

Фото: МВС

У анкеті вказані статті обвинувачення: ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

У графі запобіжного заходу вказана ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу. Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Печерський райсуд дозволив затримати Шарія для приводу на судове засідання з обрання запобіжного заходу. Джерела "Інтерфакс-Україна" повідомили, що відповідне рішення суд ухвалив 25 лютого, оскарженню воно не підлягає.

Адвокат Шарія Валентин Рибін повідомив "Українським новинам", що не брав участі у цьому судовому засіданні, оскількі такі клопотання розглядають у закритому режимі. Рибін також повідомив, що зараз його підзахисний перебуває й проживає в Іспанії.

Нагадаємо, у лютому Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Низка експертних досліджень встановила, що у інтерв'ю і виступах блогера наявні факти підривної діяльності проти України. Слідство вважає, що він з 2012 року сприяв неурядовим і державним структурам Росії у проведенні інформаційних операцій.

Шарія викликали для участі у допиті в якості підозрюваного, однак він не з'явився. СБУ розцінило неявку на допит як переховування від слідства.

Блогера запросили до СБУ на 22 лютого, але він не з'явився. Адвокат повідомив, що Шарій перебуває на території Євросоюзу та має статус біженця, а його повернення в Україну поки не можливе.

У СБУ зазначили, що розцінюють неявку Шарія на допит як переховування від слідства. Після другої неявки Шарія оголосили у державний розшук.

1 березня у СБУ повідомили, що скерували до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія.