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​ВАКС арештував 674 млн гривень на рахунку в Держказначействі

Гроші заблоковано у справі про незаконне відшкодування ПДВ.

​ВАКС арештував 674 млн гривень на рахунку в Держказначействі
Фото: ТСН

Вищий антикорупційний суд 1 березня наклав арешт на 674 млн гривень на рахунку в Держказначействі, повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Арешт накладено в рамках кримінальної справи про незаконне відшкодування податку на додану вартість.

Йдеться про діяльність понад двох десятків пов'язаних компаній, які проходять у низці розслідувань НАБУ з осені 2017 року. Детективи з'ясували, що компанії підконтрольні одній групі осіб, які необґрунтовано отримували відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Компанії імпортували та продавали товари в Україні, але не відображали це в податковому обліку. Після цього вони претендували на відшкодування ПДВ, заявляючи, що товари не продані і перебувають на зберіганні.

Впродовж грудня - лютого детективи разом з представниками ГУ ДФС в Одеській області провели 39 обшуків на складах компаній, не знайшовши там цих товарів. Більше того, самі приміщення були непридатні для їх зберігання. Відтак, була зафіксована відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ.

Епізод, у межах якого вдалося запобігти втраті 674 млн грн з бюджету, детективи розслідують із серпня 2020 року.

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