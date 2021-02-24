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Посли ЄС затвердили санкції проти Росії через вирок Навальному

Обмежувальні заходи набудуть чинності 5 березня.

Посли ЄС затвердили санкції проти Росії через вирок Навальному
Фото: Вести Экономика

Посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження персональних санкцій щодо російських силовиків, причетних до арешту та винесення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Обмеження набудуть чинності 5 березня.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюселі Рікард Йозвяк.

За інформацією журналіста, під санкції потраплять 4 російських ТОП-силовика:

  1. Олександр Бастрикін - глава Слідчого комітету РФ;
  2. Ігор Краснов - генеральний прокурор РФ;
  3. Віктор Золотов - глава Росгвардіі;
  4. Олександр Калашников - глава Федеральної служби виконання покарань.

“Як і очікувалося, дипломати ЄС сьогодні схвалили санкції проти Бастрикіна, Краснова, Золотова та Калашникова за ув'язнення Навального. Посли ЄС повинні дати зелене світло 3 березня, а заходи повинні набути чинності 5 березня”, - повідомив журналіст.

Нагадаємо, 22 лютого міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального.

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