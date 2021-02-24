Посли ЄС затвердили санкції проти Росії через вирок Навальному

Посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження персональних санкцій щодо російських силовиків, причетних до арешту та винесення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Обмеження набудуть чинності 5 березня.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюселі Рікард Йозвяк.

За інформацією журналіста, під санкції потраплять 4 російських ТОП-силовика:

Олександр Бастрикін - глава Слідчого комітету РФ; Ігор Краснов - генеральний прокурор РФ; Віктор Золотов - глава Росгвардіі; Олександр Калашников - глава Федеральної служби виконання покарань.

“Як і очікувалося, дипломати ЄС сьогодні схвалили санкції проти Бастрикіна, Краснова, Золотова та Калашникова за ув'язнення Навального. Посли ЄС повинні дати зелене світло 3 березня, а заходи повинні набути чинності 5 березня”, - повідомив журналіст.

As expected, EU diplomats today approved to sanction Bastrykin, Krasnov, Zolotov & Kalashnikov over the imprisonment of #Navalny. EU ambassadors should give the green light on 3 March and the measures should enter into force on 5 March. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2021

Нагадаємо, 22 лютого міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили введення нових санкцій щодо Росії за кримінальне переслідування опозиціонера Олексія Навального.