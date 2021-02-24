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ДБР здійснило обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції

Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами.

ДБР здійснило обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції
Фото: https://dbr.gov.ua/

Фото: https://dbr.gov.ua/
Державне бюро розслідувань (ДБР) в рамках кримінального провадження провело ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“З метою виявлення речових доказів злочинної діяльності, ДБР 24 лютого 2021 року проведено ряд обшуків, зокрема у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 6 років.

Фото: https://dbr.gov.ua/

Фото: https://dbr.gov.ua/

Нагадаємо, 1 лютого пресслужба Офісу генпрокурора оголосила про підозру та оголосила в розшук колишнього голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Правоохоронці стверджують, що він неодноразово не з'являвся на допит.

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