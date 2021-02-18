Чиновники Міноборони закупили для потреб ЗСУ непридатні апарати ШВЛ на 11 млн грн

Державне бюро розслідувань викрило посадовців Міністерства оборони на закупівлі за кошти держбюджету непридатних до використання апаратів штучної вентиляції легенів для потреб Збройних сил України.

Чиновники Медсил витратили на непридатну техніку 11 млн гривень, інформує пресслужба ДБР.

"Оперативні співробітники ДБР отримали інформацію про те, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі Командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Проте їх комплектація і технічні характеристики не відповідають медично-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - сказано вповідомленні.

16 лютого слідчі ДБР провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів на території Києва, під час яких вилучили електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління ДБР, оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР, процесуальне керівництво - Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора.