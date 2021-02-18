Офіс генпрокурор веде декілька проваджень щодо НАК "Нафтогаз" і його аудиту

Офіс генерального прокурора веде декілька проваджень щодо НАК "Нафтогаз" та результатів його аудиту.

Про це під час виступу перед Верховної Радою повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Запитання щодо цього генпрокурорці поставив нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко. Він поцікавився, яких для відкриття справ потрібно ще фактів, крім виявлення недоплати 75 млрд гривень у бюджет, порушень бюджетної дисципліни на 225 млрд та судів щодо премій від справ з "Газпромом".

"Я не можу наводити порядки в компаніях, я можу займатися сферою кримінальної юстиції. Стосовно цієї компанії і аудиту - у нас є декілька проваджень, слідство триває. Як тільки ми вийдемо на конкретні результати - будуть відомості на сайті генерального прокурора", - повідомила Венедіктова.

Нагадаємо, що цього тижня LB.ua з джерел стало відомо, що Вітренко пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Наразі звільнити голову НАК може лише наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 членів – 2 від держави і 3 незалежних. Разом з цим, згідно уставу НАК (п.68), збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких її членів, та призначити новий склад або окремих членів цього органу.

Згодом Вітренко пояснив, що відповідне доручення щодо аналізу ситуації з НАК йому надав Кабінет міністрів.

Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила значні порушення - втрат бюджету на десятки мільярдів гривень - 75 млрд гривень. Крім того, "Нафтогаз" не виконує національне завдання - збільшення видобутку власного газу. Замість збільшення він зменшує, мало того, він подає плани, де збирається ще більше зменшити.