Приморський суд Одеси переніс оголошення вироку Стерненку в справі про викрадення людини

Приморський районний суд Одеси переніс оголошення вироку одеському активісту Сергію Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні людини.

Рішення суду мали оголосити 19 лютого, але перенесли на вівторок, 23 лютого, на 10 ранку. Про це Стерненко повідомив у Facebook.

Мова йде про справу 2015 року, коли депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича викрали та катували, вимагаючи від нього відмовитися від ще неотриманого депутатського мандату, пише Zaxid.net.

У вересні 2015 Стерненка, на той момент лідера одеського "Правого сектору", заарештували за підозрою у викраденні разом з його соратником Русланом Демчуком. Також під арешт взяли лідера одеського Автомайдану Євгена Резвушкіна. Проте через декілька днів Апеляційний суд випустив Стерненка та Демчука під заставу.

Нагадаємо, що це не єдине провадження щодо Стерненка. У травні 2018-го Стерненко вчинив спротив двом чоловікам, які намагалися на нього напасти. У результаті один з нападників отримав смертельне поранення та помер. Це був третій напад на Стерненка.

Через два роки активісту оголосили підозру в умисному вбивстві. За версією слідства, Стерненко, захищаючись під час нападу, поранив ножем двох людей, а потім наздогнав одного - Івана Кузнєцова - та завдав йому смертельного поранення. Тіло загиблого було знайдене майже за 100 м від місця першої сутички. Сам Стерненко в інтерв'ю LB.ua говорив, що вихопив ніж у одного з тих, хто на нього напав, і почав відмахуватися наосліп. Після цього нападники почали тікати, а через 30-40 хвилин один з них упав - у нього була рана на животі.

Два роки потому СБУ повідомила Стерненку про підозру в убивстві ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Розгляд цієї справи триває у Приморському суді, нещодавно йому пом'якшили запобіжний захід з нічного домашнього арешту і відпустили під особисту поруку депутата Верховної Ради Романа Лозинського.