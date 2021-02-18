Рівненській стоматологині, яка била дітей, повідомили про підозру

Дитячій лікарці-стоматологу з Рівного повідомлено про підозру у нанесенні умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури стоматологу повідомлено про підозру за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень та побоїв малолітнім пацієнтам", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, лікарка вчинила насильницькі дії щощо малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання.

Наразі правоохоронці встановили трьох потерпілих від дій стоматолога влітку 2020 року.

"Крім того, у лютому 2021 року лікарка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів спричинила дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах", - зазначили в ОГП.

Нагадаємо, 9 лютого Рівненська місцева прокуратура повідомила про відкриття за ст. 140 КК кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов'язків медиком, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

У повідомленні йшлося про те, що з відповідною заявою до поліції звернулася мешканка Рівного. За словами жінки, 4 лютого в одній зі стоматологічних клінік Рівного лікарка неналежно виконала свої професійні обов'язки, чим спричинила гнійне ураження ротової порожнини її шестирічній доньці.