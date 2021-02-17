Поліція відкрила п’ять проваджень щодо рівненської стоматологині, яка била дітей

Окрім двох заяв, про які повідомлялося раніше, до правоохоронців звернулося ще троє батьків.

Поліцейські відкрили одне кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 та чотири - за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу щодо лікарки з Рівного, яку звинувачують у побитті дітей.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Зазначається, що окрім двох заяв, про які повідомлялося раніше, до правоохоронців звернулося ще троє батьків. 12 лютого до поліції надійшла письмова заява 28-річного рівнянина, що під час візиту до стоматолога у серпні торік лікарка спричинила його на той час трирічній доньці тілесні ушкодження та психологічну травму. Аналогічне звернення надійшло 15 лютого й від іншого 28-річного жителя Рівного. Чоловік зазначив, що його син отримав тілесні ушкодження під час прийому стоматологинею у червні минулого року.

Крім того, днями з письмовою заявою звернулась 28-річна жителька Рівненського району. Вона повідомила, що півроку тому дитячий стоматолог у приватній клініці на вулиці Пушкіна нанесла тілесні ушкодження її шестирічній доньці.

"Двоє заявників звернулись одразу до правоохоронців, оскільки на відео, оприлюднене в соцмережах, вони упізнали своїх дітей. Відомості за трьома вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Наразі відомо, що 29-річна дитяча стоматологиня лікарську діяльність не провадить", - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що під час спілкування із лікаркою остання своєї вини не визнавала та запевняла, що тілесні ушкодження нікому не наносила. Наразі на будь-який зв'язок жінка не виходить, а її адвокат показів від імені клієнтки поки не дає.

Досудові розслідування тривають. Всі обставини скоєних кримінальних правопорушень встановлюються.

Нагадаємо, 9 лютого Рівненська місцева прокуратура повідомила про відкриття за ст. 140 КК кримінального провадження щодо неналежного виконання професійних обов'язків медиком, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

У повідомленні йшлося про те, що з відповідною заявою до поліції звернулася мешканка Рівного. За словами жінки, 4 лютого в одній зі стоматологічних клінік Рівного лікарка неналежно виконала свої професійні обов'язки, чим спричинила гнійне ураження ротової порожнини її шестирічній доньці.