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Посадовців "Укрзалізниці" підозрюють у розтраті понад 4,5 млн гривень

Гроші виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

Правоохоронці викрили службових осіб одного з структурних підрозділів Південно-Західної "Укрзалізниці" на розтраті понад 4,5 млн гривень державних коштів, які виділялись на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. 

Як з’ясували правоохоронці, службові особи одного з структурних підрозділів "УЗ" за відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі.

Фото: npu.gov.ua

"Аби привласнити кошти вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків складає понад 4,5 мільйона гривень", - розповів начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.

Фото: npu.gov.ua

Правоохоронці провели сім обшуків на території міста Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

Наразі досудове розслідування у справі триває. Посадовцям загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці січня Вищий антикорупційний суд заарештував кошти нардепа Дубневича у справі розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці".

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