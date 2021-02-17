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Засновнику dtp.kiev.ua спалили автомобіль

Власник машини заявив, що паліїв було двоє, зараз один - "у важкому стані".

Засновнику пабліка dtp.kiev.ua Владиславу Антонову спалили автомобіль Volkswagen Touareg.

"Підпал стався вночі в Шевченківському районі Києва. Відомо що зловмисників було двоє, один з них в даний час у важкому стані, пошуком другого займаються органи МВС", - повідомили в фейсбуці організації.

Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

Головне управління ДСНС в Києві повідомило, що пожежа сталася у дворі чотириповерхового будинку на на вул. Гоголівська, 32-Б.

Автомобіль вдалося погасити за десять хвилин.

Внаслідок пожежі пошкоджено передню частину автомобіля та салон. 

Причина загоряння наразі встановлюється.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

38-річний Антонов є директором громадської організації "ДТП Київ ЮА". З 2014 року він розвиває проєкт dtp.kiev.ua, який відслідковує ДТП та надзвичайні події в Києві, надає юридичну допомогу учасникам ДТП, допомагає бездомним тваринам.

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