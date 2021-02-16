Учасники сезонної української експедиції дісталися Антарктиди і прибули на станцію "Академік Вернадський".

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки.

"В експедицію увійшло 18 учасників - науковці, що проводитимуть дослідження та відбір зразків, і технічні спеціалісти, які займатимуться модернізацією станції", - сказано в повідомленні.

Команда вирушила з Києва 20 січня цього року, через Туреччину та Бразилію прилетіла до Чилі, де провела більше двох тижнів карантину в портовому містечку Пунта-Аренас.

"9 лютого експедиція почала шлях в Антарктиду морем на кораблі Betanzos. І ось, подолавши найбурхливішу в світі протоку Дрейка, дісталася станції", - повідомляють у центрі.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Зазначається, що експедиція має оновити значну частину систем життєзабезпечення станції.

"Зараз вперше проводиться масштабна модернізація станції за весь той час, що вона належить Україні. Роботи почалися 2019-го, і через минулорічні коронавірусні обмеження триватимуть трохи довше, ніж планувалось. Науковий загін продовжить дослідження реакції наземних та морських екосистем на зміни клімату в регіоні, унікальних судинних рослин Антарктиди - щучника та перлинниці, динаміки зростання старожилів регіону - кількатисячолітніх мохових банків", - розповіли у центрі.

Також вчені на станції отримають нові можливості для дослідження озонової діри - буде встановлено програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на "Вернадському".

"Академік Вернадський" було засновано в 1947 році як британську станцію "Фарадей". Україна отримала її за символічну суму в 1 фунт у 1996 році.

До 25-річчя заснування української станції президент Володимир Зеленський нагородив причетних до створення "Академіка Вернадського" орденами і пообіцяв полярникам криголам.