Сьогодні, 6 лютого у київському Музеї науки відбулося відкриття експозиції Першої фотовиставки про Антарктиду та українських полярників.

Про це інформує пресслужба Міносвіти.

Експозиція відкрилася у день 25-річчя передачі Україні британської антарктичної станції “Фарадей”, зараз – “Академік Вернадський”.

Фото: Міносвіти

Антарктична виставка складається з 20 великих фото (зокрема, від зимівників 25-ї УАЕ, що зараз працюють на станції), 3D-фотозони, відеороликів, полярних артефактів тощо. А в холі Музею всіх зустрічає пінгвін дженту – збільшена копія тих пінгвінів, які останніми роками активно заселяють територію навколо нашої станції.

Фото: Міносвіти

Фото: Міносвіти

Фотовиставка працюватиме в Музеї науки до 21 березня цього року. Вона розміщена на другому поверсі біля сходів та в залі “Астрономія”.

Фото: Міносвіти

“Торік частина цієї експозиції розміщувалася в аеропорту "Бориспіль" та в будівлі Верховної Ради, але обидві ці локації не передбачали вільного доступу для всіх охочих. А до нас постійно зверталися школи з питанням, як же потрапити на виставку. Зараз ми її суттєво доповнили та з радістю запрошуємо школярів, вчителів, батьків та всіх, кому це цікаво. Тим паче в цьому музеї ви зможете більше дізнатися і про науку загалом, і про антарктичні дослідження зокрема”, – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Нагадаємо, в Антарктиді на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", відколовся край льодовика Woozle Hill.