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Організатори "Євробачення" відмовилися від ідеї провести конкурс в докарантинному форматі

Присутність глядачів може бути обмежена або повністю скасована.

Організатори "Євробачення" відмовилися від ідеї провести конкурс в докарантинному форматі
Фото: EPA/UPG

Організатори "Євробачення" остаточно відмовилися від одного з чотирьох сценаріїв проведення конкурсу - в традиційному форматі без обмежень на кількість глядачів.

Про це йдеться на сайті конкурсу.

"Організатори тепер зосередять свої зусилля на сценарії "Б". За цих обставин передбачається проведення заходу з артистами в умовах дотримання соціальної дистанції", - пояснили організатори.

Варіант "Б" передбачає проведення шоу на арені Ahoy в Ротердамі, але допускаються виступи з інших країн, якщо якась з делегацій не зможе приїхати в Нідерланди.

Присутність глядачів може бути обмежена або повністю скасована.

Сценарії "В" і "Г" передбачають, що всі будуть виступати зі своїх країн, шоу в Ротердамі відбудеться, але всі заходи поза ним або будуть обмежені, або взагалі скасовані.

Україну на "Євробаченні" представлятиме гурт Go-A як переможець відбору до попереднього, скасованого конкурсу. Вони будуть виступати з іншою піснею, ніж на відборі.

Конкурсну пісню вже обрало конкурсе журі, але представлять її тільки в березні.

"Євробачення" 2021 року відбудеться 18-22 травня.

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