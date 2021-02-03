Організатори "Євробачення" відмовилися від ідеї провести конкурс в докарантинному форматі

Присутність глядачів може бути обмежена або повністю скасована.

Організатори "Євробачення" остаточно відмовилися від одного з чотирьох сценаріїв проведення конкурсу - в традиційному форматі без обмежень на кількість глядачів.

Про це йдеться на сайті конкурсу.

"Організатори тепер зосередять свої зусилля на сценарії "Б". За цих обставин передбачається проведення заходу з артистами в умовах дотримання соціальної дистанції", - пояснили організатори.

Варіант "Б" передбачає проведення шоу на арені Ahoy в Ротердамі, але допускаються виступи з інших країн, якщо якась з делегацій не зможе приїхати в Нідерланди.

Присутність глядачів може бути обмежена або повністю скасована.

Сценарії "В" і "Г" передбачають, що всі будуть виступати зі своїх країн, шоу в Ротердамі відбудеться, але всі заходи поза ним або будуть обмежені, або взагалі скасовані.

Україну на "Євробаченні" представлятиме гурт Go-A як переможець відбору до попереднього, скасованого конкурсу. Вони будуть виступати з іншою піснею, ніж на відборі.

Конкурсну пісню вже обрало конкурсе журі, але представлять її тільки в березні.

"Євробачення" 2021 року відбудеться 18-22 травня.