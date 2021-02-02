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У День незалежності проведуть парад з залученням військової техніки

Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт.

У День незалежності проведуть парад з залученням військової техніки
Фото: ukrainepravo.com

Під час святкування Дня незалежності України 24 серпня поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки.

Про це йшлося під час наради президента України Володимира Зеленського з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України, повідомляє пресслужба глави держави.

Так, у переддень 30-річного ювілею незалежності буде проведено саміт "Кримська платформа" із залученням міжнародних партнерів України.

Також відбудуться заходи, присвячені зміцненню міждержавних стосунків та розвитку культурної дипломатії. 

"Безпосередньо в день народження України поряд з іншими заходами буде проведено парад із залученням військової техніки. Крім того, ввечері відбудеться святковий концерт", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у святкових заходах очікується участь лідери багатьох держав – партнерів та друзів України.

Нагадаємо, 21 жовтня Зеленський підписав указ про відзначення 30-ї річниці незалежності України. З-поміж низки урочистих заходів передбачено проведення військового параду в Києві.

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