Столар купив київський бізнес-центр "Парус"

Депутат Верховної Ради Вадим Столар (ОПЗЖ) купив київський бізнес-ценнтр "Парус", розташований на перетині бульвару Лесі Українки і вулиці Мечникова. Про це повідомила "Ліга".

Попередній власник Вагіф Алієв напередодні розказав, що "угоду закрито два місяці тому", не назвавши покупця. Але видання через реєстри з'ясувало, що мова йде про Столара.

До 2016 року "Парусом" володіли в рівних частинах компанія Дмитра Фірташа "Передові технології плюс" і "Мандарин Плаза" Вагіфа Алієва. У вересні 2016 року Фірташ віддав свою долю Алієву, і останній почав шукати нового партнера.

Знайти його вдалося лише у 2020 році. Тепер бізнес-центр записано на фірму "Парус Інвест" (виокремлену з "Мандарин Плази"), бенефіціаром якої з 21 грудня є інвестфонд "Генезис" Вадима Столара.

БЦ "Парус" розташований в центрі Києва, має 33 поверхи. Його загальна площа - близько 70 000 кв м, орендна - близько 50 000 кв. м.