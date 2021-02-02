Україна обговорює з МВФ створення спеціалізованого фінансового суду, - голова НБУ

Цей суд мав би на меті розглядати суперечки про банківські позики, щоб впоратися зі зростанням числа несплачених кредитів.

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що Україна почала переговори з місією Міжнародного валютного фонду про можливість створення спеціалізованого фінансового суду.

Про це він розповів Reuters.

За його словами, цей суд мав би на меті розглядати суперечки про банківські позики, щоб впоратися зі зростанням числа несплачених кредитів. Також суд мав би захищати позикодавців, які на практиці не мають іншої можливості повернути свої кошти через нинішню юридичну систему, уражену корупцією, і скоротити відсоток несплачених кредитів до 24% до 2023 року, з нинішніх 42%.

"А це, в свою чергу, мало б привабити в Україну іноземних приватних інвесторів", - вважає голова НБУ.

"Обсяг кредитів у банківській системі становить понад 1 трильйон гривень, або близько 40 мільярдів доларів. Це велика сума, яку варто захищати", - зазначив Шевченко.

За його словами, наразі дискутується можливість створити в Україні або окремий спеціалізований суд, або спеціалізовану палату вже існуючого суду.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.

Голова Національного банку Кирило Шевченко оцінює шанси на отримання другого траншу як високі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною траншу МВФ у лютому-березні 2021 року.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів. В рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.

28 січня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що місія МВФ подовжила роботу по перегляду програми фінансування України на 7-10 днів.