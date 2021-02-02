Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Пішов з життя режисер Сергій Проскурня
Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
Зеленський: якби я був тоді президентом, ми б всі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
Зеленський пригрозив Деркачу і Дубінському кримінальною справою
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
У М'янмі стався військовий переворот (оновлено)
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Дубінський закликав депутатів не виходити з фракції "Слуга народу" і заявив про маніпуляції
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
Кейс Дубинского и возможные перевыборы
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
"Епіцентр" потролив IKEA на відкритті першого магазину
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
Комітети Ради заслухали Баканова щодо резонансних затримань співробітників СБУ (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна обговорює з МВФ створення спеціалізованого фінансового суду, - голова НБУ

Цей суд мав би на меті розглядати суперечки про банківські позики, щоб впоратися зі зростанням числа несплачених кредитів.

Україна обговорює з МВФ створення спеціалізованого фінансового суду, - голова НБУ
Фото: cкрін трансляції

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що Україна почала переговори з місією Міжнародного валютного фонду про можливість створення спеціалізованого фінансового суду.

Про це він розповів Reuters.

За його словами, цей суд мав би на меті розглядати суперечки про банківські позики, щоб впоратися зі зростанням числа несплачених кредитів. Також суд мав би захищати позикодавців, які на практиці не мають іншої можливості повернути свої кошти через нинішню юридичну систему, уражену корупцією, і скоротити відсоток несплачених кредитів до 24% до 2023 року, з нинішніх 42%.

"А це, в свою чергу, мало б привабити в Україну іноземних приватних інвесторів", - вважає голова НБУ.

"Обсяг кредитів у банківській системі становить понад 1 трильйон гривень, або близько 40 мільярдів доларів. Це велика сума, яку варто захищати", - зазначив Шевченко.

За його словами, наразі дискутується можливість створити в Україні або окремий спеціалізований суд, або спеціалізовану палату вже існуючого суду.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.

Голова Національного банку Кирило Шевченко оцінює шанси на отримання другого траншу як високі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною траншу МВФ у лютому-березні 2021 року.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів. В рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.

28 січня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що місія МВФ подовжила роботу по перегляду програми фінансування України на 7-10 днів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також