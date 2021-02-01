Конкурент TikTok вийшов на біржу, залучивши $5,4 млрд

Китайська компанія Kuaishou Technology, що є одним з головним конкурентів власника TikTok - компанії ByteDance, вийшла на гонконгську біржу, залучивши 5,4 млрд доларів.

Торги акціями почнуться 5 лютого, пише South China Morning Post.

Хоча компанія маловідома в Україні, станом на осінь минулого року вона мала більше користувачів, ніж, наприклад, Pinterest, Telegram чи Twitter. І хоч кількість активних користувачів цієї сомережі вдвічі менше, ніж у Douyin (китайська версія TikTok), валовий обсяг продажів, за рахунок яких живе Kuaishou, може бути навіть вищим.

Kuaishou розмістила на біржі 365 млн акції за ціною 115 гонконгських доларів. Таким чином, компанію оцінили в $60,9 млрд в рамках IPO, що вдвічі вище минулорічної оцінки під час залучення приватного фінансування, пише Bloomberg.

Це стане другим в історії за обсягом IPO технологічних компаній після виходу на біржу Uber: у травні 2019 року американська компанія залучила 8,1 млрд доларів.