Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом

Аби спілкуватися зі своїми клієнтами на більш особистісному, близькому рівні, МТБ БАНК упровадив новий digital-інструмент – мобільний додаток MTB-B mobile для корпоративних клієнтів і приватних підприємців. Відтепер вони можуть легко та зручно керувати своїми рахунками – де завгодно і коли завгодно.

«Банк ще в 2019-му році почав роботу по розробці та впровадженню в дію дистанційних послуг для того, щоб клієнти витрачали менше часу на банківські операції. Інтернет-банкінг, мобільні додатки дають людям можливість проводити банківські операції без відвідування відділень, що на сьогоднішній день особливо актуально. Це сервіс, який полегшує повсякденну роботу клієнтів банку та економлять їх час і гроші», - так прокоментував запуск мобільного додатку MTB-B mobile голова правління МТБ БАНКу Юрій Кралов.

Юрій Кралов: мобільний додаток MTB-B mobile дозволяє працювати відразу з декількома підприємствами

Банкір зазначив, що MTB-B mobile – це можливості від керування платіжними документами до складних мультивалютних операцій тощо. «В одному додатку можна одночасно працювати з декількома підприємствами (Центр Фінансового Контролю), консультуватися з нашими менеджерами онлайн, отримувати інформативні push-повідомлення», – сказав Юрій Кралов.

Нові клієнти банку, до підключення послуги, можуть ознайомитись з функціоналом додатку у деморежимі. «Незабаром додаток MTB-B mobile розширить свій функціонал. Можна буде працювати з валютними документами: купівля, продаж, конвертація, SWIFT-платежі, відкривати депозити та проводити з ними операції: перегляд, поповнення існуючих депозитів та інше, а також працювати з кредитами», – резюмував Юрій Кралов.

Додаток MTB-B mobile вже доступний для завантаження на смартфони у Google Play та App Store.

Влітку 2017 головою Наглядової ради МТБ БАНКу став Ігор Згуров

Довідка. Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» є правонаступником ВАТ «МАРФІН БАНК», який створений 5 листопада 1993 року. Влітку 2017 року «МАРФІН БАНК» змінив власників та назву. Відтоді він – ПАТ «МТБ БАНК», а головою Наглядової ради став Ігор Згуров.