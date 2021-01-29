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Юрій Кралов: МТБ БАНК представив мобільний додаток MTB-B mobile для бізнесу з унікальним функціоналом Новини компаній

Аби спілкуватися зі своїми клієнтами на більш особистісному, близькому рівні, МТБ БАНК упровадив новий digital-інструмент – мобільний додаток MTB-B mobile для корпоративних клієнтів і приватних підприємців. Відтепер вони можуть легко та зручно керувати своїми рахунками – де завгодно і коли завгодно.

«Банк ще в 2019-му році почав роботу по розробці та впровадженню в дію дистанційних послуг для того, щоб клієнти витрачали менше часу на банківські операції. Інтернет-банкінг, мобільні додатки дають людям можливість проводити банківські операції без відвідування відділень, що на сьогоднішній день особливо актуально. Це сервіс, який полегшує повсякденну роботу клієнтів банку та економлять їх час і гроші», - так прокоментував запуск мобільного додатку MTB-B mobile голова правління МТБ БАНКу Юрій Кралов.

Юрій Кралов: мобільний додаток MTB-B mobile дозволяє працювати відразу з декількома підприємствами
Юрій Кралов: мобільний додаток MTB-B mobile дозволяє працювати відразу з декількома підприємствами

Банкір зазначив, що MTB-B mobile – це можливості від керування платіжними документами до складних мультивалютних операцій тощо. «В одному додатку можна одночасно працювати з декількома підприємствами (Центр Фінансового Контролю), консультуватися з нашими менеджерами онлайн, отримувати інформативні push-повідомлення», – сказав Юрій Кралов.

Нові клієнти банку, до підключення послуги, можуть ознайомитись з функціоналом додатку у деморежимі. «Незабаром додаток MTB-B mobile розширить свій функціонал. Можна буде працювати з валютними документами: купівля, продаж, конвертація, SWIFT-платежі, відкривати депозити та проводити з ними операції: перегляд, поповнення існуючих депозитів та інше, а також працювати з кредитами», – резюмував Юрій Кралов.

Додаток MTB-B mobile вже доступний для завантаження на смартфони у Google Play та App Store.

Влітку 2017 головою Наглядової ради МТБ БАНКу став Ігор Згуров
Влітку 2017 головою Наглядової ради МТБ БАНКу став Ігор Згуров

Довідка. Публічне акціонерне товариство «МТБ БАНК» є правонаступником ВАТ «МАРФІН БАНК», який створений 5 листопада 1993 року. Влітку 2017 року «МАРФІН БАНК» змінив власників та назву. Відтоді він – ПАТ «МТБ БАНК», а головою Наглядової ради став Ігор Згуров.

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