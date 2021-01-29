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Dr. Martens вийшов на біржу, залучивши $1,8 млрд

Виробник культового взуття за сім років подорожчав більш ніж вдесятеро.

Dr. Martens вийшов на біржу, залучивши $1,8 млрд
Фото: EPA/UPG

Британська взуттєва компанія Dr. Martens Plc вийшла на біржу, залучивши під час публічного розміщення акцій 1,3 млрд фунтів ($1,8 млрд), пише Bloomberg.

Розміщення відбулося за ціною 370 пенні за акцію, а всю компанію оцінили в 3,7 млрд фунтів ($4,2 млрд). Це в дванадцять разів більше, ніж основний акціонер бренду Permira Holdings заплатив за нього в 2014 році. Тоді вартість угоди становила 300 млн фунтів.

На торги виставили близько 35% акцій Dr. Martens (350 млн одиниць), решта залишилися у власності Permira та менших акціонерів. Вони мають право додатково продати ще 53 млн акцій, якщо буде попит. В такому випадку IPO принесе 1,49 млрд фунтів ($2,04 млрд)

Акції Dr. Martens отримали тікер DOCS.

Розміщення акцій Dr. Martens стало найбільшим для Великобританії з вересня минулого року, коли платформа для онлайн-шопінгу THG залучила 1,88 млрд фунтів ($2,4 млрд).

Черевики Dr Martens були створені у 1947 році військовим лікарем вермахту Клаусом Мартенсом, якому стало незручно носити стандартні армійські чоботи після поранення. У 1960 році бренд викупила британська сім'я Гріггз, яка продала його в 2013 році інвестиційній фірмі Permira.

Продукція Dr Martens має культовий статус, щорічно в світі продають близько 11 млн пар "мартенсів".

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