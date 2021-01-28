Україна вичерпала 11 квот на безмитний експорт агропродукції до ЄС

В минулому році поставки вершкового масла і пшениці в ЄС з України виявилися меншими безмитної квоти.

Україна в рамках зони вільної торгівлі з ЄС повністю "закрила" 11 квот на безмитний експорт агропродукції, тоді як роком раніше їх було 12.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформацію ЄС.

Так, на відміну від 2019 року, в минулому році поставки вершкового масла і пшениці в ЄС з України виявилися меншими безмитної квоти, однак квота на безмитний експорт яєць була повністю використана, тоді як в 2019 році - на 80%.

"У 2020 році експорт українського вершкового масла впав на 38% в порівнянні з 2019 роком, а в країни ЄС став взагалі мізерним (експортна виручка в 2020 склала $0,4 млн у порівнянні з $7,2 млн в 2019). Більш того, імпорт європейського вершкового масла в 2020 році в Україні в 1000 разів перевищив експорт", - прокоментувала такі результати аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин на сайті асоціації.

Україна також знову повністю використовувала експортні квоти на мед, цукор, крупи та борошно, крохмаль, оброблені томати, виноградний і яблучні соки, кукурудзу, м'ясо птиці, оброблену продукцію з зернових.

Нагадаємо, починаючи з січня 2021 року, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі.