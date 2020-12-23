Офіс з просування експорту запустив портал для підтримки експортерів

Офіс з просування експорту за підтримки Уряду Німеччини запустив Єдиний експортний веб-портал, який об'єднує всю наявну інформацію для експортерів та компаній, зацікавлених в експорті, та забезпечуватиме їм підтримку. Про це повідомляє пресслужба Офісу з просування експорту.

Портал містить інформацію, необхідну підприємцю на різних етапах експортної діяльності, поради, корисні сервіси, дані про зовнішні ринки тощо. Вся інформація на веб-порталі є безкоштовною. Сайт працює у тестовому режимі за посиланням https://export.gov.ua.

"Подібні ресурси є ефективними інструментами, які використовують уряди та організації зі сприяння торгівлі у всьому світі з метою підвищення рівня національного експорту та надання підтримки підприємствам для виходу на нові ринки", - зазначають у пресслужбі.

Портал розміщений у захищеному дата-центрі та відповідає світовим стандартам захисту від кіберзагроз. Інформація користувачів зберігається у зашифрованому вигляді, щоб унеможливити їх перехоплення або викрадення.

При цьому зназначається, що проєкт реалізований за фінансової підтримки Уряду Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH без витрачення бюджетних коштів.