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У Росії пред'явили обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосили його в міжнародний розшук

Його висунуто за тим самим інцидентом, за яким Марківа виправдав італійський суд.

У Росії пред'явили обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосили його в міжнародний розшук
Фото: Макс Требухов

У Росії пред'явили обвинувачення у вбивстві військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу. Його висунуто за тим самим інцидентом, за яким Марківа виправдав італійський суд.

Країна-окупант обвинувачує Марківа у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та його перекладача, росіянина Андрія Миронова. Вони загинули в ході бойових дій на Донбасі.

"Винесено постанову про висунення обвинувачення Марківу в скоєнні злочину, передбаченого п.п. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Марківа оголошено в міжнародний розшук, за клопотанням слідства судом щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - йдеться у повідомленні на сайті Слідчого комітету РФ.

Нагадаємо, три роки український військовий Віталій Марків перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

3 листопада Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа.

4 листопада Марків повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви заочно заарештував українського військового Національної гвардії Віталія Марківа. Він був оголошений російськими слідчими в міжнародний розшук за обвинуваченням у вбивстві двох осіб на Донбасі.

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