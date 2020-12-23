Фонд Порошенка передасть лікарням 50 кисневих концентраторів

Фонд Порошенка придбав 50 кисневих концентраторів, які найближчими днями отримають українські лікарні. Про це повідомив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, зазначивши що концентратори були закуплені, в тому числі, на волонтерські пожертви і до кінця року очікуються ще 20.

«Сьогодні ми бачимо 50 кисневих концентраторів, кожен з яких дає можливість одночасно працювати мінімум з двома пацієнтами. Одразу ж після того, як вони були розвантажені, вони поїдуть і на фронт, і на Схід, і в медичні шпиталі, і в лікарні. 100 пацієнтів будуть мати можливість дихати», – зазначив лідер «Європейської Солідарності».

«Допомагати людям – це надзвичайно важлива справа. Я дякую нашим добровольцям, нашим волонтерам, які разом з нами вийшли і зробили це можливим. Але це лише подія сьогоднішнього дня. До кінця року ще до нас надійдуть 20 американських кисневих концентраторів. Загальна кількість перевищить сотню. І ми будемо продовжувати роботу для того, щоби рятувати життя», – сказав Петро Порошенко.

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.