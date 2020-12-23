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Фонд Порошенка передасть лікарням 50 кисневих концентраторів

"100 пацієнтів будуть мати можливість дихати".

Фонд Порошенка передасть лікарням 50 кисневих концентраторів
Фото: eurosolidarity.org

Фонд Порошенка придбав 50 кисневих концентраторів, які найближчими днями отримають українські лікарні. Про це повідомив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, зазначивши що концентратори були закуплені, в тому числі, на волонтерські пожертви і до кінця року очікуються ще 20. 

«Сьогодні ми бачимо 50 кисневих концентраторів, кожен з яких дає можливість одночасно працювати мінімум з двома пацієнтами. Одразу ж після того, як вони були розвантажені, вони поїдуть і на фронт, і на Схід, і в медичні шпиталі, і в лікарні. 100 пацієнтів будуть мати можливість дихати», – зазначив лідер «Європейської Солідарності».

«Допомагати людям – це надзвичайно важлива справа. Я  дякую нашим добровольцям, нашим волонтерам, які разом з нами вийшли і зробили це можливим. Але це лише подія сьогоднішнього дня. До кінця року ще до нас надійдуть 20 американських кисневих концентраторів. Загальна кількість перевищить сотню. І ми будемо продовжувати роботу для того, щоби рятувати життя», – сказав Петро Порошенко.

Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами з перших днів пандемії забезпечують медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також  10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій. Допомогу отримали близько 200 медичних закладів.

У жовтні завдяки пільговому кредиту від Міжнародного інвестиційного банку розпочалося вітчизняне виробництво високоякісних захисних костюмів для медпрацівників. Компанія Рошен та Фонд Порошенка профінансували виготовлення першої партії медичного одягу.  

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