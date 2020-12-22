Марченко вважає створення "ковідного фонду" секвестром бюджету

Але, попри це, фонд залишили і в бюджеті на 21 рік.

Міністр фінансів Сергій Марченко був проти створення «ковідного фонду». Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. Створення фонду він називає секвестром бюджету. "Це коли у вас є статті витрат, а ви їх під гребінку - і в «ковідний фонд»... Але я розумію [свого попередника], тому що в тому цейтноті інше рішення складно було придумати", - зазначає міністр.

Попри позицію Марченка, «ковідний фонд» залишили і в бюджеті на 2021 рік.

"Це була пропозиція однієї з фракцій - «Батьківщини». Ми не бачили в цьому проблеми, бо там умова: якщо НАК «Нафтогаз» за результатами аудиту заплатить гроші в бюджет або ми якось знайдемо спосіб його переконати, то фонд буде наповнений. У «Батьківщині» посилаються на аудит «Нафтогазу», в якому мова йде про 75 млрд гривень порушень", - сказав Марченко, але, за його словами, це ще нічого не означає.

"Якщо так складеться, що гроші потраплять в фонд, значить буде фонд", - розповів міністр.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік. Прогнозовані доходи у ньому складають 1092 млрд грн, видатки - 1347 млрд грн.

21 грудня голова Ради Дмитро Разумков підписав бюджет-2021 і передав його на підпис президентові.