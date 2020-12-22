Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Концентрація страху
Концентрація страху
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
ГоловнаПолітика

Марченко вважає створення "ковідного фонду" секвестром бюджету

Але, попри це, фонд залишили і в бюджеті на 21 рік.

Марченко вважає створення "ковідного фонду" секвестром бюджету
Фото: Макс Требухов

Міністр фінансів Сергій Марченко був проти створення «ковідного фонду». Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua. Створення фонду він називає секвестром бюджету. "Це коли у вас є статті витрат, а ви їх під гребінку - і в «ковідний фонд»... Але я розумію [свого попередника], тому що в тому цейтноті інше рішення складно було придумати", - зазначає міністр.

Попри позицію Марченка, «ковідний фонд» залишили і в бюджеті на 2021 рік.

"Це була пропозиція однієї з фракцій - «Батьківщини». Ми не бачили в цьому проблеми, бо там умова: якщо НАК «Нафтогаз» за результатами аудиту заплатить гроші в бюджет або ми якось знайдемо спосіб його переконати, то фонд буде наповнений. У «Батьківщині» посилаються на аудит «Нафтогазу», в якому мова йде про 75 млрд гривень порушень", - сказав Марченко, але, за його словами, це ще нічого не означає.

"Якщо так складеться, що гроші потраплять в фонд, значить буде фонд", - розповів міністр.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік. Прогнозовані доходи у ньому складають 1092 млрд грн, видатки - 1347 млрд грн.

21 грудня голова Ради Дмитро Разумков підписав бюджет-2021 і передав його на підпис президентові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також