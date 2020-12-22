В Україні з’явиться інтернет-портал про злочини на окупованих територіях

В Україні з’явиться перший інтернет-портал про ключові події та злочини на тимчасово окупованих територіях. Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме найрізноманітніші дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали.

Про це інформує пресслужба президента.

Меморандум про співпрацю задля консолідації зусиль щодо збереження задокументованих фактів про злочини на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької й Луганської областей, що передбачає створення відповідного інтернет-порталу, підписали представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, Офіс генерального прокурора, Український інститут національної пам’яті, Міжнародний фонд "Відродження" та Центр дослідження безпекового середовища "Прометей". Підписання відбулося в Офісі президента України.

"Право кожного знати правду про події окупації Криму є, безумовно, одним з важливих та обов’язкових елементів нашої роботи в цьому напрямку", - наголосив постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич.

Як розповів голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, спочатку це будуть перші 30 історій про злочини, скоєні на тимчасово окупованій території: права людини, військові злочини, екологія, економіка тощо. "Буде працювати система зі зручним пошуком: по особах, по місцях, по часу", – додав він.

Ключовою вимогою до проєкту є достовірність, об’єктивність та базування на офіційних даних. Зокрема, в основу порталу будуть покладені результати роботи Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, факти та свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

З 2014 року правоохоронні органи України та органи прокуратури фіксують і розслідують злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях України. За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, це понад 20 тисяч кримінальних правопорушень, серед іншого - воєнні злочини та злочини проти людяності.

Виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко вважає, що створення такого порталу допоможе Україні більш систематизовано доносити до міжнародної спільноти інформацію про злочини та події на тимчасово окупованих територіях.