Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі
Український військовий потрапив у полон окупантів на Донбасі
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
Концентрація страху
Концентрація страху
ГоловнаПолітика

Зеленський присвоїв низку дипломатичних рангів

Указ розміщений на сайті Офісу президента.

Зеленський присвоїв низку дипломатичних рангів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 583/2020 "Про присвоєння дипломатичних рангів".

Документ опублікувала пресслужба Офісу президента.

Так, глава держави постановив присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла Миколі Дорошенку — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Узбекистан. Також Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:

Бачинському Володимиру Михайловичу — раднику-посланнику Посольства України в Республіці Польща

Голубову Олексію Івановичу — Генеральному консулу України в Нью-Йорку

Праведнику Андрію Івановичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Кенія

Рибченку Артему Сергійовичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Швейцарській Конфедерації

Яцюку Вячеславу Вікторовичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Норвегія.

Президент постановив присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу:

Воловниківу Дмитру Валерійовичу — раднику-посланнику Посольства України в Італійській Республіці

Гайовшин Христині Олегівні — завідувачу відділу торговельно-економічного співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України

Кіцюк Олені Анатоліївні — заступнику начальника управління консульських послуг — начальнику відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України

Никитюк Юрію Степановичу — раднику-посланнику Посольства України в Канаді.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду та Монголії. Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку діалогу та партнерства з державами, які поділяють демократичні цінності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також