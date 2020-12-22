Зеленський присвоїв низку дипломатичних рангів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 583/2020 "Про присвоєння дипломатичних рангів".

Документ опублікувала пресслужба Офісу президента.

Так, глава держави постановив присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла Миколі Дорошенку — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Узбекистан. Також Зеленський присвоїв дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу:

Бачинському Володимиру Михайловичу — раднику-посланнику Посольства України в Республіці Польща

Голубову Олексію Івановичу — Генеральному консулу України в Нью-Йорку

Праведнику Андрію Івановичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Кенія

Рибченку Артему Сергійовичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Швейцарській Конфедерації

Яцюку Вячеславу Вікторовичу — Надзвичайному і Повноважному Послу України в Королівстві Норвегія.

Президент постановив присвоїти дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу:

Воловниківу Дмитру Валерійовичу — раднику-посланнику Посольства України в Італійській Республіці

Гайовшин Христині Олегівні — завідувачу відділу торговельно-економічного співробітництва Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України

Кіцюк Олені Анатоліївні — заступнику начальника управління консульських послуг — начальнику відділу ведення та адміністрування Державного реєстру виборців Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України

Никитюк Юрію Степановичу — раднику-посланнику Посольства України в Канаді.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду та Монголії. Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку діалогу та партнерства з державами, які поділяють демократичні цінності.