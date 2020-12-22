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Збитки “Нафтогазу” показують реальну ефективність топменеджерів, - нардеп про призначення Вітренка

На думку Бондарєва, керівництво енергетичною корпорацією здійснювало управління не в національних інтересах.

Збитки “Нафтогазу” показують реальну ефективність топменеджерів, - нардеп про призначення Вітренка
Константин Бондарев
Фото: Макс Требухов

Збитки “Нафтогазу” у 17 мільярдів гривень показують реальну ефективність топменеджерів. Так призначення Юрія Вітренка т.в.о міністра енергетики прокоментував нардеп від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв в ефірі телеканалу “НАШ”. 

За словами народного депутата, збитки “Нафтогазу” та постійне збільшення тарифів відбувалося через те, що керівництво енергетичною корпорацією здійснювало управління не в національних інтересах. 

“Я зараз можу розказати досягнення пана Вітренка. Є два напрямки: перший - це соціальний - постійне зростання тарифів за останні 5 років. Другий напрямок - це економічний стан компанії, яку він очолював. Цю компанію перегодували кредитами. Адже надавали кредити не у вигляді грошей, а кредити для того, щоб купували саме в тих компаніях, які постачали для НАКу - це були зазвичай американські та німецькі компанії. Таким чином повністю зруйнували українське виробництво, яке виробляло щось для Нафтогазу. Тобто фактично зробили НАК залежним від західного впливу” - запевнив Костянтин Бондарєв.

Саме тому, за словами Костянтина Бондарєва, “Батьківщина” не голосувала за призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики. Парламентар також додав, що величезні зарплати топ-менджменту “Нафтогазу” взагалі не відповідають реальному стані справ у компанії.

“Ми знаємо, що за підрахунками за 9 місяців цього року збитки Нафтогазу сягнули у 17 мільярдів гривень. При цьому Державна аудиторська служба України виявила фінансових порушень у діяльності НАКу, через які державний бюджет не доотримав 75 мільярдів гривень. Але ж ці керівники (Вітренко і Коболєв) отримають баснословні зарплати. До прикладу, пан Вітренко за рік отримав 53 мільйони гривень зарплати у Нафтогазі, судячи з його декларації. Якщо б на ці кошти виділили надбавки для медичних працівників - більш ніж 1100 працівників медичної галузі могли б заробити додатково більш ніж 5 тисяч гривень”, - резюмував Костянтин Бондарєв. 

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