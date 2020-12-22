Зеленський призначив Юлію Свириденко заступницею голови свого Офісу

Раніше вона обіймала посаду першого заступника міністра економіки.

Президент Володимир Зеленський призначив Юлію Свириденко на посаду заступника голови свого Офісу.

Про це йдеться в указі №581/2020 на сайті ОП.

До цього призначення Свириденко обіймала посаду першого заступника міністра економіки. 21 жовтня вона звільнилася за власним бажанням.

Також у травні Свириденко увійшла у соціально-економічну підгрупу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі замість Ігоря Веремія.

Іншим указом Зеленський звільнив з цієї ж посади Юлію Ковалів, яка вчора повідомила, що йде у відставку.

Нагадаємо, раніше також заступник керівника Офісу президента Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових повноважень на період розслідування. Він пояснив, що таким чином прагне "не допустити конфлікту інтересів і будь-якого тиску на правоохоронні органи". 18 грудня Татарову повідомили підозру у причетності до надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.