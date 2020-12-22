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Зеленський призначив Юлію Свириденко заступницею голови свого Офісу

Раніше вона обіймала посаду першого заступника міністра економіки.

Зеленський призначив Юлію Свириденко заступницею голови свого Офісу
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив Юлію Свириденко на посаду заступника голови свого Офісу.

Про це йдеться в указі №581/2020 на сайті ОП.

До цього призначення Свириденко обіймала посаду першого заступника міністра економіки. 21 жовтня вона звільнилася за власним бажанням.

Також у травні Свириденко увійшла у соціально-економічну підгрупу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі замість Ігоря Веремія.

Іншим указом Зеленський звільнив з цієї ж посади Юлію Ковалів, яка вчора повідомила, що йде у відставку.

Нагадаємо, раніше також заступник керівника Офісу президента Олег Татаров написав заяву про призупинення своїх службових повноважень на період розслідування. Він пояснив, що таким чином прагне "не допустити конфлікту інтересів і будь-якого тиску на правоохоронні органи". 18 грудня Татарову повідомили підозру у причетності до надання хабаря за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

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