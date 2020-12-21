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Місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні

За її результатами очікується отримання чергового траншу в межах програми stand-by.

Місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні
Фото: premiumtimesng.com

Сьогодні, 21 грудня, в Україні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду, за її результатами очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в межах програми stand-by.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з головою Європейського банку розвитку і реконструкції (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що до кінця року портфель проектів ЄБРР в Україні може досягти 900 млн євро. Він також подякував Рено-Бассо за інвестиції в Україну, незважаючи на світову економічну кризу.

Сторони також обговорили хід реформ в Україні.

"Цього року ми прийняли закон про ринок землі, почали реформу податкової та митної служб, підписали перші концесійні договори, активно проводимо "малу" приватизацію і цифровізацію всіх державних послуг", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що виконали усі структурні маяки для отримання кредиту МВФ.

У листопаді Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, після яких заявив, що представники України та Фонду спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію у Києві.

Георгієва зі свого боку зазначила, що перегляду програми МВФ щодо України має передувати повне взаєморозуміння у кроках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною чергового, другого кредитного траншу МВФ в рамках програми stand by у лютому-березні 2021 року.

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