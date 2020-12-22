Майже 200 позичальників банку "Аркада" хочуть реструктурувати іпотечні борги

Продаж 1,8 млрд грн активів банку "Аркада" розпочнеться в I кварталі 2021 року.

Понад 190 позичальників АТ АКБ "Аркада" висловили бажання скористатися програмою реструктуризації заборгованості за іпотечними кредитами фізичних осіб, запровадженою Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це інформує пресслужба ФГВФО.

"Скористатися умовами реструктуризації можуть усі фізичні особи - позичальники банку "Аркада", які мають заборгованість за кредитними договорами, забезпеченими іпотекою майна або майнових прав на нерухомість", - сказано в повідомленні.

Ця програма дозволяє позичальникам, які мають кредит, забезпечений іпотекою - будинком, квартирою чи іншою нерухомістю - виконати свої зобов’язання перед банком на умовах більш вигідних, ніж ті, що передбачені його кредитним договором. Скориставшись нею, боржник має можливість значно знизити фінансове навантаження та зберегти свою позитивну кредитну історію.

Фонд гарантування вкладів запрошує й інших позичальників банку "Аркада", які мають іпотечний кредит і дбають про свою репутацію, взяти участь у програмі реструктуризації.

Продаж 1,8 млрд грн активів банку "Аркада" розпочнеться в I кварталі 2021 року. З них 700 млн грн, або 40%, складає вартість головного офісу.

Кредитний портфель банку "Аркада" становить близько 500 млн грн, з яких 150 млн грн - юрособи, 350 млн грн - фізособи. Станом на 4 грудня загальна сума виплат вкладникам банку "Аркада" перевищила 170 млн грн.

Нагадаємо, на підставі рішення правління Національного банку від 25 серпня "Про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних" у банку була введена тимчасова адміністрація.

24 вересня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Аркада".

25 вересня Фонд розпочав процедуру ліквідації банку "Аркада", яка триватиме до 24 вересня 2023 року включно.

4 вересня президента банку "Аркада" суд арештував на два місяці з альтернативою внесення застави в 21 млн грн. Президент банку "Аркада" - Костянтин Паливода. Станом на 1 червня 2020 року він опосередковано володів 74,80% акцій фінустанови.

Сьогодні Київська міська прокуратура повідомила президенту банку "Аркада" та керівникам підприємств про підозру у привласненні 50 млн грн.