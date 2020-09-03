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​Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 млн гривень під час будівництва ЖК

Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

​Президенту банку "Аркада" повідомили про підозру у привласненні 50 млн гривень під час будівництва ЖК
Головний офіс банку 'Аркада' на вул. Ольгинській 3 у Києві
Фото: pininterest

Президенту банку "Аркада" повідомлено про підозру у привласненні 50 млн гривень фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика".

Про це повідомляють на сайті прокуратури Києва.

"Встановлено, що в червні 2018 р. підозрюваний, перебуваючи на посаді голови правління АТ АКБ "АРКАДА", разом зі своїми спільниками розробив і реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА»", - йдеться в повідомленні.

Так, шляхом видачі кредиту та подальшого проведення операцій з використанням суб’єктів господарювання, які не пов’язані з банком та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва були виведені 50 млн гривень.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Президент банку "Аркада" - Костянтин Паливода. Станом на 1 червня 2020 року він опосередковано володів 74,80% акцій фінустанови.

Нагадаємо, що на підставі рішення правління Національного банку від 25 серпня "Про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних" у банку введена тимчасова адміністрація.

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