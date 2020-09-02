ДТЕК може повернути державі орендовані шахти "Добропіллявугілля"

Уряд ухвалив рішення про створення робочої групи для об'єднання державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оперативно відпрацювати питання об'єднання ПАТ "Центренерго" з державними шахтами, зокрема тими, які перебувають в оренді, в тому числі - "Добропіллявугілля".

Про це він повідомив під час засідання Кабміну, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ухвалили рішення про створення міжвідомчої робочої групи з відпрацювання питання визначення моделі об'єднання за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго". Прохання Міністерству енергетики, Фонду держмайна - в найкоротші терміни, дуже оперативно відпрацювати моделі об'єднання "Центренерго" з держпідприємствами, зокрема тими, що перебувають сьогодні в оренді, які можуть бути або мають бути повернені в управління держави", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, компанія ДТЕК Ріната Ахметова взяла в аренду п’ять шахт "Добропіллявугілля" ще за часів Віктора Януковича - до 2059 року.

У квітні цього року ДТЕК оголосила, що зупиняє свою найбільшу вугледобувну компанію "Павлоградвугілля", вимагаючи підвищення ціни електроенергії мінімум на 20%, інакше у влади будуть проблеми з 30 тисячами шахтарів.

Наприкінці серпня ДТЕК направила Уряду листа, у якому пропонує створити на базі державного ПАТ "Центренерго" єдиний паливно-енергетичний комплекс, куди мають увійти до десяти найефективніших держаних шахт. В тому числі п’ять шахт "Добропіллявугілля".